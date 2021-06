Ponen a la venta "La casa de Darth Vader" en Estados Unidos

La famosa vivienda en forma del casco del personaje de "Star Wars" ha sido puesta a la venta. La mansión supera los cuatro millones de dólares.

La residencia es comúnmente conocida por miles de personas como "La Casa de Darthe Vander", uno de los personajes más importante de la saga, y está ubicada en un exclusivo vecindario de Estados Unidos.

De acuerdo a una inmobiliaria, la propiedad cuenta con gran iluminación, esta construida con acabados contemporáneos, armarios amplios, cuatro dormitorios, cinco baños y un amplio garage para cuatro vehículos. Mide 1,672 metros cuadrados.

WHO IS SPLITTING THIS DARTH VADER HOUSE WITH ME!!!



$4,300,000

Houston, TX

4 bd, 5 ba

7,040 sfhttps://t.co/bBH7840sA3 pic.twitter.com/NmcHGjqMfT — Zillow Gone Wild (@zillowgonewild) May 27, 2021

Mientras que el inmueble está valorado en 4.3 millones de dólares.

*Con información de CNN en Español.