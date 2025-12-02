Portera de Bermuda grita de dolor al lesionarse frente a Guatemala

La jugadora se mostró adolorida y los aficionados se preocuparon al escuchar sus gritos de dolor en el estadio El Trébol.
EN CONTEXTO: ¡Gran estreno! Guatemala golea a Bermuda y lidera su grupo en eliminatorias
Guatemala derrotó 4-1 a la selección de Bermuda en la primera ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial Femenino 2027.
Las guatemaltecas comandan el Grupo C, que comparten con Costa Rica, Granda e Islas Caimán, además de Bermuda.
Sin embargo, el momento que silenció al estadio El Trébol ocurrió cuando la portera Taya Rodrigues se lesionó al realizar un saque de puerta.
Los médicos ingresaron de inmediato para atender a la guardameta, quien tuvo que abandonar el terreno de juego para ser atendida.
A través de Tiktok, el usuario Luis Leiva captó el momento en el que ocurrió el suceso.