Portero de fútbol sala muere después de detener un penalti en Brasil

El jugador fue atendido de emergencia pero al poco tiempo confirmaron su fallecimiento.

Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, un portero de fútbol sala de 31 años, falleció segundos después de detener un penalti durante un torneo local en Brasil.

Pixé detuvo el lanzamiento y al levantarse para celebrar con un compañero, se desplomó. (Foto: Instagram @fefuspaoficial)

El incidente ocurrió el pasado miércoles 3 de septiembre en el Gimnasio Municipal José William de Freitas, en el municipio de Augusto Corrêa, en el estado de Pará.

Según los registros en video, Pixé detuvo el lanzamiento desde los nueve metros y, al levantarse para celebrar con un compañero, se desplomó.

Ocurrió en el municipio de Augusto Corrêa. El portero Antônio Edson bloqueó un penalti con el cuerpo y se desplomó segundos después.

Fue atendido de inmediato y trasladado de urgencia por los servicios médicos, pero no se logró reanimarlo y falleció en el lugar.

La noticia de su muerte causó conmoción en la comunidad local. Amigos, familiares y equipos deportivos expresaron sus condolencias en redes sociales, destacando su trayectoria en el fútbol sala y su cercanía con quienes lo conocían.

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha como alguien que cautivó a todos", expresó la Federación Paraense de Futsal (Fefuspa).

Hasta el momento aún no se ha confirmado la causa de muerte de Pixé.

