¡Festival de Goles! Portugal aplasta 9-1 a Armenia y sella su boleto al Mundial

  • Con información de AFP
16 de noviembre de 2025, 15:01
Rumbo al Mundial 2026
¡De locos! La tremenda goleada 9-1 que confirmó la clasificación de Portugal al Mundial. (Foto: AFP)

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia en Oporto.

Sin Cristiano Ronaldo, suspendido, en los lusos, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30, 41, 81) y el volante del Manchester United, Bruno Fernandes (45+3 de penal, 51, 72' de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7), Gonçalo Ramos (21) y Francisco Conceicao (90+2), mientras que Eduard Spertsyan (18) empató provisionalmente para el elenco armenio.

El equipo portugués, dirigido por el español Roberto Martínez, estará en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será su novena Copa del Mundo. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.

En Budapest, los locales cayeron 3-2 contra Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea y Japón 2002.

En un duelo con intensa lluvia, los aficionados portugueses mostraron su calor a los jugadores y dedicaron un momento, en el minuto 21, a recordar y homenajear al fallecido futbolista luso Diogo Jota.

