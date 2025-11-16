¡Festival de Goles! Portugal aplasta 9-1 a Armenia y sella su boleto al Mundial

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia en Oporto.
Sin Cristiano Ronaldo, suspendido, en los lusos, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30, 41, 81) y el volante del Manchester United, Bruno Fernandes (45+3 de penal, 51, 72' de penal), con sendos tripletes.
También anotaron Renato Veiga (7), Gonçalo Ramos (21) y Francisco Conceicao (90+2), mientras que Eduard Spertsyan (18) empató provisionalmente para el elenco armenio.
El equipo portugués, dirigido por el español Roberto Martínez, estará en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será su novena Copa del Mundo. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.
Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.
En Budapest, los locales cayeron 3-2 contra Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea y Japón 2002.
En un duelo con intensa lluvia, los aficionados portugueses mostraron su calor a los jugadores y dedicaron un momento, en el minuto 21, a recordar y homenajear al fallecido futbolista luso Diogo Jota.