La razón por la que asistente de dentista secuestró y asesinó a una niña de 8 años

-

La mujer involucrada en el secuestro y asesinato de una menor de 8 años podría haberlo hecho por una relación que tenía con el padre de la pequeña.

La policía de Jamaica dio a conocer que habían encontrado al culpable del secuestro y asesinado de Danielle Rowe, una pequeña de 8 años.

Durante una conferencia de prensa en la que confirmaban que Kayodi Satchell había sido detenida por estar relacionada al caso, se destapó la información de una supuesta relación entre el padre de Danielle y Kayodi, que trabajaba como asistente de dentista.

Danielle Rowe era la hija de un exmiembro de la fuerza policial, fue secuestrada al salir de la escuela el 8 de junio. La encontraron cerca de un estadio con la garganta destrozada y fue llevada a un hospital para tratar sus heridas, pero lamentablemente falleció a consecuencia de las mimas el 10 de junio.

Thirty-year-old Kayodi Satchell, dental assistant, has been positively identified as the woman who abducted Danielle Rowe. #AForce4Good pic.twitter.com/lP3p2MmA0G — Jamaica Constabulary Force (@JamaicaConstab) August 25, 2023

¿Cómo la atraparon?

Telemundo reportó que las autoridades dijeron que el hermano de Rowe también fue secuestrado, pero sobrevivió luego de ser lanzado de un automóvil.

Tras esto, la fuerza policial generó un retrato con una técnica electrónica de reconocimiento facial de la última persona que se vio con Danielle. Publicaron la imagen en la página de X, anteriormente Twitter, y pidieron ayuda a cualquiera que tuviese información del caso.

Loop hace la descripción de una mujer de complexión morena y delgada de una altura de 178 cm en sus 30 años.

Retrato creado con una técnica electrónica de identificación facial. (Foto: @JamaicaConstab)

El 25 de agosto, casi tres meses después del asesinato de Rowe, la policía anunció que Satchell de 30 años, había sido detenida, y el 28 de agosto se le imputaron los cargos por secuestro y asesinato.

A pesar de todo, las autoridades no han dado una declaración oficial sobre el motivo del asesinato, pues las investigaciones siguen en curso.