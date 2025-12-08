Sorteo a la vista: Los posibles rivales de Xelajú en Copa de Campeones 2026

-

Xelajú MC sabrá este martes 9 de diciembre (6:00 p.m.) a qué rival enfrentará en la primera ronda de la Copa de Campeones 2026 de la Concacaf, luego de que el máximo ente del área oficializara los bombos para el sorteo que se llevará a cabo en Miami.

En total, 27 clubes participarán en esta edición del torneo, que dará inicio con una Ronda 1 cuyo objetivo es clasificar a los octavos de final, instancia en la que ya esperan ocho equipos preclasificados.

El subcampeón de la Copa Centroamericana 2025, Xelajú MC, fue ubicado en el bombo 2, integrado por once clubes con una clasificación menor dentro del ranking regional. Sus posibles rivales saldrán del bombo 1, donde figuran equipos de alto nivel como Vancouver Whitecaps, Los Ángeles FC, Monterrey, Philadelphia Union, Cincinnati, LA Galaxy, Nashville SC y Pumas UNAM. Uno de ellos será el primer obstáculo del conjunto guatemalteco en su camino continental.

Por otra parte, los equipos ya instalados en los octavos de final son: Deportivo Toluca, Inter Miami, Seattle Sounders, Liga Deportiva Alajuelense y Mount Pleasant, entre otros asignados directamente a esta instancia.

Estos son los clubes clasificados:

Campeonato Canadiense (1 plaza) : Vancouver FC (CAN)

Copa del Caribe (3 plazas) : Defence Force FC (TRI), O&M FC (DOM), Mount Pleasant FA (JAM)

Copa Centroamericana (6 plazas) : Club Olimpia Deportivo (HON), CSD Xelajú M.C. (GUA), CS Cartaginés (CRC), LD Alajuelense (CRC), Real CD España (HON), Sporting San Miguelito (PAN)

: Club Olimpia Deportivo (HON), CSD Xelajú M.C. (GUA), CS Cartaginés (CRC), LD Alajuelense (CRC), Real CD España (HON), Sporting San Miguelito (PAN) Leagues Cup (2 plazas) : LA Galaxy (USA), Seattle Sounders FC (USA)

: LA Galaxy (USA), Seattle Sounders FC (USA) Liga MX (6 plazas) : CF Monterrey (MEX), Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Deportivo Toluca FC (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX)

: CF Monterrey (MEX), Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Deportivo Toluca FC (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX) MLS (6 plazas) : FC Cincinnati (USA), Inter Miami CF (USA), Los Angeles FC (USA), Philadelphia Union (USA), San Diego FC (USA), Vancouver Whitecaps FC (CAN)

: FC Cincinnati (USA), Inter Miami CF (USA), Los Angeles FC (USA), Philadelphia Union (USA), San Diego FC (USA), Vancouver Whitecaps FC (CAN) Premier League Canadiense (2 plazas) : Atlético Ottawa (CAN), Forge FC (CAN)

: Atlético Ottawa (CAN), Forge FC (CAN) U.S. Open Cup (1 plaza): Nashville SC (USA)

Para la Primera Ronda, los tres clubes mejor clasificados serán preclasificados en posiciones específicas del cuadro, mientras que los otros 19 clubes serán distribuidos en dos bombos. Las preclasificaciones son:

Cruz Azul (club mejor clasificado): Enfrentamiento 3 de Primera Ronda

Tigres UANL (segundo mejor clasificado): Enfrentamiento 9 de Primera Ronda

Club América (tercer mejor clasificado): Enfrentamiento 7 de Primera Ronda

Así es el camino rumbo al título de la Copa de Campeones 2026 de la Concacaf. (Foto: Concacaf)

Los 19 clubes restantes se asignarán de la siguiente forma:

Bombo 1 (8 clubes mejor clasificados): Vancouver Whitecaps FC, Los Angeles FC, CF Monterrey, Philadelphia Union, FC Cincinnati, LA Galaxy, Nashville SC, Pumas UNAM

(8 clubes mejor clasificados): Vancouver Whitecaps FC, Los Angeles FC, CF Monterrey, Philadelphia Union, FC Cincinnati, LA Galaxy, Nashville SC, Pumas UNAM Bombo 2 (11 clubes con menor clasificación): San Diego FC, Club Olimpia Deportivo, Forge FC, Atlético Ottawa, CS Cartaginés, CSD Xelajú M.C., Sporting San Miguelito, Real CD España, Defence Force FC, Vancouver FC, O&M FC

Xela será el único representante de Guatemala en la edición 2026 del certamen, por lo que su participación cobra especial relevancia al medirse contra los clubes más competitivos de la región.

Aunque las fechas oficiales aún no han sido anunciadas, la Concacaf adelantó que la primera ronda se disputará en la primera y segunda semana de febrero de 2026. Todo quedará definido tras el sorteo de este martes.