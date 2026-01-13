Postuladora del TSE: diputado acciona contra representante de las universidades

-

Según el análisis del diputado, el rector Mynor Herrera, tendría impedimento en integrar la Comisión de Postulación para elegir magistrados al TSE.

Los rectores de las universidades privadas eligieron a Mynor Herrera como su representante ante la Comisión de Postulación para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, a Herrera se le ha vinculado como pastor de una iglesia evangélica, una de las prohibiciones establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para integrar la postuladora.

Ante esto, el diputado José Chic, presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad, solicitando que Herrera sea excluido de la Comisión y en su lugar se nombre a una persona que no tenga impedimento legal.

Durante la designación de Herrera, él habría manifestado no tener impedimento. Aunque en redes sociales se han compartido videos y fotografías en donde él da prédicas para Ministerios Verbo.

"Para que se resguarde todo el proceso de la comisión de postulación. Hay serias dudas sobre el rector Mynor Herrera, quien está como representante titular, para integrar la comisión", dijo el diputado Chic.

Agregó que esto se hace para evitar que, más adelante, se trate de utilizar este impedimento para que el proceso se caiga.

"No queremos que esto se utilice como excusa para alguien que no le guste como quedó el listado de candidatos de magistrados y que luego venga con otra acción tratar de obstaculizar esto", agregó.

La Postuladora para TSE está casi integrada, solo hace falta que concluya la elección en el Colegio de Abogados para conocer quién más la integrará.