Postuladora TSE: Representante de rectores tendría prohibición

Los rectores eligieron a su representante ante la Postuladora del TSE.

Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana, fue electo por el foro de Rectores de las Universidades privadas del país, como representante para que integre la comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, Herrera podría tener impedimento para integrar la comisión, debido a que se le ha vinculado como pastor, un cargo que tiene prohibición, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Herera es licenciado en Teología, Magister en Teología Pastoral, graduado de la Universidad Panamericana.

Además, aparece en varios videos de Ministerios Verbo.

Al ser consultado sobre este posible impedimento, el presidente del foro de rectores, Mynor Cordón y quien fue electo como suplente de Herrera, aseguró que él no manifestó tener impedimento.

Los integrantes de la postuladora ya electos, serán juramentados por el Congreso el 13 de enero.