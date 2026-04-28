Con la publicación de la nómina de Fiscal General, inicia período para impugnaciones

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A partir de la publicación en el diario de Centro América este día, se abre el espacio para la presentación de impugnaciones de la nómina de candidatos remitida por la Comisión de Postulación al presidente de la República.

Este martes salió publicada en el Diario de Centro América la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

Con esto, se corre audiencia para la presentación de las respectivas impugnaciones a la nómina de seis candidatos que fuera presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Los interesados tendrán 72 horas para objetar la nómina de candidatos que fuera integrada por la Postuladora, por lo que podrán presentarse al modulo instalado en el primer nivel del Palacio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) que sustituirá a Consuelo Porras, deberá tomar posesión del cargo, el próximo 17 de mayo.

Nómina publicada en el Diario Oficial este martes 28 de abril de 2026. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

La nómina

El pasado viernes 24 de abril, el pleno de comisionados, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló la primera nómina remitida al mandatario y ordenó recalificar a aquellos aspirantes a quienes se les había contado el ejercicio profesional como jueces, votó e integró la nueva nómina de seis candidatos a Fiscal General.

A esto, se agrega que este mismo día, por la noche, la secretaría General de la Presidencia, recibió dicha nómina, así como los expedientes de los 48 aspirantes que participaron en el proceso de postulación para Fiscal General.

La nómina que fue presentada al presidente de la República para la designación del nuevo Fiscal General, ésta integrada por:

Julio César Rivera Clavería

Néctor Guilebaldo de León Ramírez

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos

Gabriel Estuardo Rivera Clavería

Carlos Alberto García Alvarado

César Augusto Ávila Aparicio

Entrevistas

Aunado a su publicación, el mandatario también anunció que este día iniciará la serie de entrevistas con los seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

Las declaraciones fueron dadas por presidente de la República durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", y explicó que las entrevistas se desarrollarán entre martes 28 y jueves 30 de abril, siguiendo el orden de votación obtenido por los candidatos en la Comisión de Postulación.