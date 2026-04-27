¡No serán públicas! Arévalo iniciará entrevistas a candidatos a fiscal general

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El mandatario confirmó que las entrevistas con cada uno de los aspirantes no serán públicas.

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El presidente Bernardo Arévalo informó que durante esta semana dará inicio al proceso de entrevistas a los seis aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), como parte de la fase de evaluación previa a la designación.

Durante la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el mandatario explicó que el proceso avanza pese a que aún se encuentra en curso la etapa de posibles impugnaciones.

"Estamos en la etapa en donde todavía son posibles algunas acciones de impugnación. Ha habido algunas, ya han sido descartadas por parte de la Corte de Constitucionalidad, no creemos que vaya a haber nada que afecte", indicó el gobernante.

Arévalo confirmó que las entrevistas se desarrollarán entre martes 28 y jueves 30 de abril, siguiendo el orden de votación obtenido por los candidatos en la Comisión de Postulación.

La Postuladora propuso una nómina de seis candidatos para dirigir el MP. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente también dejó claro que estas entrevistas no serán abiertas al público.

"Usted me dice qué les voy a preguntar, no le puedo revelar qué le voy a preguntar y de una vez me adelanto para decirles, no van a ser públicas las entrevistas", afirmó el mandatario

En sus declaraciones, el gobernante adelantó que el eje central de las entrevistas será la estrategia que cada aspirante plantea para conducir el MP, en un contexto que, según señaló, requiere una reorientación institucional.

"Necesitamos una estrategia para recuperar a la Fiscalía General y que efectivamente cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de una manera independiente, autónoma, apegada a la legislación", aseveró Arévalo.

El presidente señaló que necesitan un fiscal que prevenga que el MP se pliegue a ningun interés político, criminal o de otro tipo, que que además evite que la Fiscalía sea utilizada e instrumentalizada "como herramienta para generar impunidad, criminalización y persecución."

"Necesitamos una Fiscalía General que trabaje para perseguir el crimen real en Guatemala y la pregunta va a ir alrededor de la estrategia que cada uno de los candidatos tienen para poder hacer ese trabajo", apuntó el mandatario.