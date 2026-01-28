Postuladora TSE: 32 profesionales han entregado su expediente

El miércoles 28 de enero es el último día que tienen aspirantes a magistrados del TSE para entregar expediente. Hasta ahora, 32 entregaron su papelería, aunque solo 27 han sido aceptados.
Este 27 de enero, hubo mayor afluencia en la Comisión de Postulación para la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En el penúltimo día, 28 profesionales se acercaron a entregar el expediente, sumando hasta ahora 32 interesados.
Del total de expedientes recibidos, 27 han sido aceptados y cinco rechazados por faltas o ausencias de documentos.
Entre los aspirantes hay actuales magistrados de salas, trabajadores del TSE, exfiscales y más.
Los que entregaron expediente este martes
(Foto: Foro Guatemala)
La Comisión dejará de recibir expedientes de interesados este miércoles 28 de enero.
El horario para recepción de papelería está de 8:00 a 18:00 horas en el Salón Larrazábal.