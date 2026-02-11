Postuladora TSE: así fue la discusión de las tachas de los aspirantes a magistrados

-

El pleno de comisionados de la Postuladora para magistrados del TSE conoció los argumentos de defensa de los postulantes objetados para continuar en el proceso de nominación de candidatos a la magistratura del máximo ente electoral del país.

Luego de cumplir con la presentación de su defensa, la Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), conoció los impedimentos y argumentos de defensa de los 38 aspirantes a dicho cargo.

Según lo expuesto durante la sesión, los postulantes señalados no sólo evacuaron las 54 objeciones presentadas en su contra, sino manifestaron su oposición a las argumentaciones vertidas en su perjuicio.

En consecuencia, expresaron su intención de desvanecer cada uno de los señalamientos, solicitando al pleno de comisionados que éstos fueran desvalorados y así poder continuar en el proceso de nominación de candidatos para magistrados del TSE, período 2026-2032.

Discusión de tachas

En la discusión del desvanecimiento o no de los señalamientos, el representante del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) Gregorio Saavedra, expuso que habrá que establecer si lo expuesto en cada una de los impedimentos es prueba suficiente para excluir o no a los postulantes.

En contraposición a lo expresado por Saavedra, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, alertó que no es este el momento para descalificar o no a los aspirantes, pues será en su momento que cada comisionado hará la valoración que considere oportuna.

Por su parte, el rector, dijo que este procedimiento permitió a la sociedad presentar sus objeciones y a los aspirantes la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo, por lo que aseguró que los señalamientos serán publicados en la plataforma de la comisión.

Las objeciones

El primer nombre que figuró en lista señalados fue el de José Alejandro Córdova Herrera, actual Procurador de Derechos Humanos, quien acumuló un total de 7 impedimentos, entre los que sobresale el cuestionamiento de su actual como magistrado de conciencia, específicamente en los casos judiciales ventilados contra el periodista José Rubén Zamora y la exfiscal Virginia Laparra.

Además resaltan tachas contra la mayoría de aspirantes señalados, a quienes se les atribuye su participación en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020, siendo mencionados el exmagistrado de Corte de Apelaciones, Wilber Estuardo Castellanos Vanegas, los exmagistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Amadeo Pineda Castañeda, José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Carlos Humberto Rivera Carrillo.

Además, se expusieron los impedimentos contra el exmagistrado de CSJ, Douglas René Charchal Ramos, a quien se le cuestionó el haber influido en el otorgamiento del contrato aduanero a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Es de recordar que, debido a su vinculación a este caso, en el 2016, Charchal Ramos, luego de haber sido electo magistrado de CSJ por el pleno de diputados del Congreso de la República, renunció al cargo.

Otro de los postulantes objetados fue el actual magistrado suplente del TSE, Noe Adalberto Ventura Loyo, a quien se tildó de falta de idoneidad y reconocida honorabilidad, pues el denunciante lo acusó de haber emitido resoluciones judiciales en favor del exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt cuando fungió como magistrado de Corte de Apelaciones.

Caso similar le fue atribuido a la aspirante Alba Susana López Racanac, a quien le fue señalado su actuar en casos judiciales al emitir resoluciones contra candidatos, vedando la participación masiva en el proceso electoral 2023 de algunas opciones electorales.

Señalados

