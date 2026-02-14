Candidatos elegibles para TSE que obtuvieron notas mayores de 70 puntos

-

El pleno de comisionados de la Postuladora para magistrado titular y suplente del TSE elaboró la nómina de aspirantes elegibles con una nota superior o igual de 70 puntos.

Luego de una extensa jornada, la Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a magistrado titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no sólo concluyó el proceso de ponderación de los 178 aspirantes en este proceso, sino que se estableció como nota mínima 70 puntos.

Aunado al proceso de calificación de los expedientes, según la tabla de gradación, los comisionados aprobaron una línea de corte, la cual se fijó en 70 puntos como mínimo para integrar la nómina de candidatos elegibles.

Es decir, que quienes obtuvieron una nota igual o superior a 70 serán los aspirantes que tendrá la posibilidad de ser incluidos en la nómina de 20 candidatos que será presentada al pleno de diputados al Congreso para la elección final de las autoridades del TSE, período 2026-2032.

El presidente de la comisión, Walter Mazariegos, informó que 119 aspirantes obtuvieron una nota mayor de 70, y 59 estuvieron por debajo de ésta.

Los expedientes

Además, al inicio de la jornada se decidió que el total de expedientes fueran distribuidos entre los tres grupos que integran esta Postuladora, por lo que tanto titular y suplente ante la comisión debieron analizar y ponderar cada expediente.

Esa cuenta, los grupos se conformaron: en representación del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), el titular Gregorio Saavedra, y el suplente Edgar Ortiz, por los decanos de las Facultades de Derecho de la Universidades del país, el titular

Sin embargo, debido a la ausencia del suplente de la USAC, Rodolfo Barahona, el decano de la Facultad de Derecho de la USAC, Henry Arriaga, realizó la revisión y evaluación de expedientes si el apoyo de su suplente.

La calificación

También, el pleno de comisionados aprobó que la nota mínima para integrar la nómina de candidatos elegibles es de 70 puntos.

Esta decisión fue avalada luego de que el decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga hiciera la propuesta, con el argumento de subir la calidad de los aspirantes.

Sin embargo, aunque fue aprobada, no obtuvo el voto de los cinco titulares, pues el representante titular del CANG, votó en contra.

A continuación, esta es la nómina de los mejores diez aspirantes calificados: