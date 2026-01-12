Rectores eligen a representante para postuladora del TSE

-

Los rectores de las universidades privadas del país eligieron a su representante para la postuladora del TSE.

Este lunes 12 de enero, los rectores de las universidades privadas del país sostuvieron una reunión y eligieron al representante titular y suplente que integrará la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El titular será Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana, mientras, el suplente será Mynor Cordón, rector de la Universidad Regional.

Con esta elección, se va completando la postuladora para el TSE.

Sobre la postuladora

La postuladora del TSE la integrarán cinco personas, de las cuales, dos ya están designadas: el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, quien preside dicha instancia y el decano de la Facultad de Derecho de ese centro de estudios, Henry Arriaga.

El próximo 13 de enero, el Colegio de Abogados, desarrollará la segunda vuelta para elegir a su representante. La planilla que gane, integrará la postuladora, los que compiten son Gregorio Saavedra de la 4 y María Alicia Ovalle de la 5.

Faltaría que los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas del país, también concreten la designación.

El proceso de elección

Una vez esté integrada la comisión, esta será juramenta por el Congreso de la República para que inicie labores.

La postuladora deberá convocar a aspirantes, revisar expedientes y elaborar una lista con 20 finalistas entre enero y marzo.

Ese listado es enviado al Congreso de la República para que los diputados elijan a cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

Los magistrados electos deben tomar posesión el 20 de marzo próximo.