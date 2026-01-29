Postuladora TSE: comienza la depuración de los 181 aspirantes a magistrados

-

La Comisión de Postulación para elección de magistrados del TSE revisó uno por uno los expedientes de los 181 aspirantes para verificar que cumplan con requisitos.

Los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se reunieron este 29 de enero para revisar los expedientes de los aspirantes.

El 28 de enero concluyó la recepción de expedientes, en total 199 entregaron la papelería, pero solo 181 continuaron dentro del proceso.

Avances del proceso



El rector de la USAC, Walter Mazariegos, da inicio a la continuidad de la sesión permanente.



Sigue la transmisión en vivo en el siguiente enlace ⬇️https://t.co/8zzpe3EgHC#ComisiónTSE2026 #PostuladoraTSE2026 #ObservandoconelFG — Foro Guatemala (@foro_gt) January 29, 2026

Comienza la depuración

Sin embargo, en esta revisión que inició la Postuladora, han quedado fuera, por el momento, cuatro por estar incompletos:

Adrián Rolando Rodríguez Arana.

Estuado Rigoberto Cruz Flores.

Jorge Antonio Valladares Arévalo.

⁠⁠Karla Johanna Villagrán Hernández

Estos cuatro profesionales podrán entregar sus pruebas de descargo para intentar volver a estar en el listado.

Gregorio Saavedra, de la Postuladora del TSE explica que 4 expedientes no tenían la documentación completa pero que aún pueden presentar pruebas de descargo.



Además del 1 al 3 de febrero se recibirán tachas contra los aspirantes. pic.twitter.com/NzelWwsg8n — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 29, 2026

Así fue la revisión

Los comisionados decidieron dividirse para revisar los expedientes para hacerlo de manera más pronta por la cantidad de aspirantes.

Los aspirantes debían adjuntar su papelería de manera ordenada y basada en la guía que hizo la comisión, así como agregar documentos que respalden la candidatura.

Los comisionados se dividieron el trabajo y durante varias horas revisaron los expedientes.

"Los profesionales que han quedado inscritos aún deben afrontar la revisión de expedientes, pues los comisionados deben verificar que llenan los requisitos constitucionales, legales y los establecidos por el ente nominador. Si hay errores y omisiones en la documentación, o falta de requisitos, podrían ser excluidos del proceso", informó el Movimiento Pro Justicia.

Así revisan expedientes los comisionados. (Foto: Foro Guatemala)

Concluida la jornada, la Postuladora recordó que del 1 al 3 de febrero recibirán tachas o señalamientos en contra de los aspirantes. Mientras, la comisión se volverá a reunir el 4 de febrero.