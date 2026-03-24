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Las pruebas psicométricas aplicadas por las Universidad del Valle de Guatemala a los 49 aspirantes a Fiscal General pretenden medir capacidad y aptitudes de los postulantes.

La Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) convocó a los 49 aspirantes a dirigir la investigación penal en el país a las respectivas pruebas psicométricas.

Dichas pruebas estuvieron a cargo de la Universidad del Valle de Guatemala, a partir de las 9:00 horas en la Escuela de Estudios Judiciales, ubicada en la zona 16.

Los resultados de las pruebas psicométricas serán entregados a la Comisión de Postulación y no se hará público.

Sin embargo, no sólo estarán bajo confidencialidad de los comisionados, sino que también estarán disponibles para los miembros de la Postuladora a partir del jueves 26 marzo como herramienta de valoración al momento de realizar las entrevistas a los aspirantes.

Dicha prueba, aunque no tiene ninguna ponderación numérica, forma parte de los requisitos que deben cumplir los postulantes como parte del proceso de postulación de la nómina de candidatos a Fiscal General.

Pruebas psicométricas



La comisión de postulación para elegir la nómina de seis, para fiscal general y jefe del Ministerio Público 2026-2030 realiza este día las pruebas psicométricas a los aspirantes al cargo.



️ Martes 24 de marzo

Escuela de Estudios Judiciales del… pic.twitter.com/dQjvdddWRd — Guatemala Visible (@guatevisible) March 24, 2026

Asistencia

Aunque no se ha podido confirmar la asistencia de la totalidad de postulantes a Fiscal General, pues no fue autorizado el ingreso a los medios de comunicación, lo que se sabe es que los aspirantes fueron trasladados en un bus del Orgasmo Judicial (OJ).

Las pruebas psicométricas, en primera instancia, pretenden medir las aptitudes y capacidad de los aspirantes a Fiscal General.

También evaluar objetivamente la personalidad e intereses de los participantes al cuantificar rasgos del comportamiento y liderazgo.

Los postulantes tuvieron un plazo máximo de 45 minutos para responder la serie de preguntas.

Tachas y pruebas de descargo

Posterior a la realización de las pruebas psicométricas, el pleno de comisionados se reunirá en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia para conocer el fondo de las objeciones presentadas contra los seis postulantes tildados.

Con esto, se busca determinar si los argumentos y pruebas presentadas son suficientes para que los postulantes objetados puedan desvanecer los señalamientos en su contra.

Es de recordar que, en esta fase del proceso, la Comisión de Postulación aceptó para su trámite, únicamente las objeciones presentadas contra 6 aspirantes de los 18 que habían sido tildados.

Entre los postulantes con más impedimentos en su contra, resalta la actual Fiscal y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien entregó a la Comisión la defensa de los cinco señalamientos que le fueron aceptados.

A Porras le sigue con tres objeciones, el exfiscal y exmagistrado de Corte de Apelaciones, Henry Alejandro Elías Wilson. Además de los postulantes Walter Brenner Vásquez Gómez, Marco Antonio Cortes Sis, José Manuel Quinto y Carlos Humberto Rivera Carrillo.