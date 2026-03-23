Postuladora de Fiscal General: Consuelo Porras presenta pruebas de descargo

La Fiscal General y Jefe del MP, Consuelo Porras, presentó las respectivas pruebas de descargo a los cinco señalamientos presentados en su contra.
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Como ha sido costumbre, la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, entregó sus respectivas pruebas de descargo de las objeciones presentadas en su contra.
Porras Argueta ejerció su derecho de defensa a través de una emisaria quien se presentó al módulo de recepción ubicado en el primer nivel del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ).
La Comisión de Postulación para Fiscal General aceptó cinco de las 25 objeciones presentadas contra la Jefe del MP.
Entre los señalamientos presentados contra Porras Argueta, sobresalen los presentados por el estudiante Sergio Morataya, vinculado al caso Toma de la USAC: Botín político; otro de la diputada Andrea Reyes, del partido suspendido Movimiento Semilla y del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
Al cierre
Además, en este último día de entrega de defensas, el abogado Walter Brenner Vásquez Gómez, también presentó su respectiva defensa al señalamiento en su contra.
Es de destacar que la objeción presentada contra Vásquez Gómez se relaciona a algunas actuaciones efectuadas en el ejercicio profesional.
Los señalados
Tras haber verificado el cumplimiento de los requisitos legales, el pleno de la Comisión decidió que, únicamente seis de postulantes a Fiscal General debían presentar su respectiva defensa, siendo estos:
- María Consuelo Porras Argueta
- Henry Alejandro Elías Wilson
- Walter Brenner Vásquez Gómez
- Carlos Humberto Rivera Carrillo
- Marco Antonio Cortes Sis
- José Manuel Quinto Méndez
Conocimiento
Finalizado el plazo para la entrega de pruebas de descargo, la Comisión de Postulación para Fiscal General se reunirá mañana martes 24 de marzo para conocer el fondo de las objeciones presentadas, así como las respectivas pruebas de descargo.
La cita esta prevista para las 14:00 horas en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).