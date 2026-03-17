Cataratas de San Cristóbal: El paraíso natural que cautiva en el occidente

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Explora las Cataratas de San Cristóbal Totonicapán, un destino natural en el Valle de la Felicidad. Disfruta de un recorrido de 40 minutos entre bosques, puentes colgantes y tres impresionantes caídas de agua que invitan al descanso y la aventura.

A tan solo dos kilómetros de la cabecera municipal se encuentran las Cataratas de San Cristóbal Totonicapán, un atractivo natural que invita a los visitantes a disfrutar de la belleza del entorno y de un recorrido lleno de paisajes impresionantes.

Este destino turístico comunitario es conocido por sus caídas de agua y senderos naturales que serpentean entre bosques y montañas del llamado Valle de la Felicidad, nombre con el que también se conoce al municipio.

Durante la recorrido puedes observar puentes comunales. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La primera parada del recorrido es la Catarata Chica o Primer Catarata, un pequeño salto de agua que desciende entre paredes rocosas y que se forma con corrientes provenientes de comunidades cercanas.

El sendero continúa hasta llegar a la cascada A'baj, una caída de agua de aproximadamente 15 metros que se precipita sobre una pared rocosa.

La cascada A’baj presenta una caída de agua de aproximadamente 15 metros. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Aunque vecinos señalan que las aguas presentan contaminación debido a drenajes, el lugar continúa ofreciendo un espectáculo natural que llama la atención de los visitantes.

El recorrido finaliza con uno de los puntos más impresionantes del trayecto: la Catarata 2 o Catarata de Chichoj, ubicada en el límite entre los municipios de San Cristóbal Totonicapán y San Francisco El Alto.

El sonido del agua al caer con fuerza sobre las rocas, y el volumen del caudal convierten este sitio en uno de los más admirados por quienes realizan la caminata.

El acceso al lugar es relativamente fácil y gratuito. La caminata tiene una duración aproximada de entre 25 y 40 minutos. Los visitantes pueden llegar en vehículo desde el centro del municipio hasta el sector de las Piscinas Paula, donde existen parqueos a bajo costo para luego iniciar el recorrido a pie.

El sendero te lleva por áreas naturales cubiertas por la vegetación. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Durante el trayecto también se encuentra un puente colgante tipo hamaca que permite observar el paisaje y disfrutar del entorno natural. Además, el lugar ofrece pequeñas caídas de agua y miradores naturales que brindan vistas panorámicas del área.

Sin embargo, vecinos del municipio hacen un llamado a los visitantes para evitar la contaminación del lugar con desechos plásticos u otros materiales.

Este es el escenario natural que ofrece la catarata principal. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Es fundamental que los turistas se unan al esfuerzo por preservar este hermoso lugar, llevando consigo una bolsa para retirar su propia basura y contribuir a la limpieza del área", señaló Ana Cabrera, vecina del municipio.

Para llegar a las cataratas se debe dirigir al municipio de San Cristóbal Totonicapán y avanzar frente al Teatro Municipal Raúl Ovando Santiago, tomando el camino hacia las Piscinas Paula, donde inicia esta experiencia natural.