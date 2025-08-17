Controlan conato de incendio en un camión cisterna en la ruta Interamericana

En horas de la noche de este 16 de agosto se registró un conato de incendio en un camión cisterna que transitaba por la ruta Interamericana, según confirmaron los Bomberos Municipales Departamentales.

De acuerdo con los socorristas, movilizaron una unidad contra incendios y una unidad de atención prehospitalaria al kilómetro 27,5 de lña ruta Interamericana, con sentido hacia San Lucas.

"El personal de Bomberos Municipales Departamentales trabajó en el lugar controlado la emergencia", confirmaron los bomberos.

A pesar de la rápida intervención de los bomberos, se reportan largas filas y gran congestión vehicular. (Foto: JC Pérez/Soy502)

Según conductores que circulan cerca del área, el camión cisterna fue auxiliado por los Bomberos Municipales Departamentales, quienes lograron evitar que el incendio se extendiera.

Este incidente provocó que el tránsito quedara completamente detenido y se formaran largas filas de vehículos en el área.

La CA-1 Occidente, hacia la Ciudad de Guatemala, está cerrada en San Lucas Sacatepéquez debido a un incendio en un vehículo cisterna de combustible. (Foto: JC Pérez/Soy502)