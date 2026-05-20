Finanzas no tiene presupuesto para aumento a pensionados militares, denuncia el IPM

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El Ministerio de Finanzas informó a la gerencia del IPM que no tiene disponibilidad presupuestaria para cumplir el Decreto 9-2026

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El gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM), Mario Baeza, informó que el Ministerio de Finanzas Públicas comunicó que actualmente no cuenta con disponibilidad presupuestaria ni financiera para cumplir con lo establecido en el Decreto 9-2026, normativa que contempla un incremento para jubilados y pensionados del IPM.

El funcionario indicó que, tras completarse el proceso de aprobación y sanción del Decreto 9-2026 realizaron las gestiones correspondientes por medio del Ministerio de la Defensa Nacional ante Finanzas para solicitar los recursos necesarios.

El IPM volvió a solicitar recursos al Ministerio de Finanzas este miércoles. (Foto: IPM)

"El artículo 4 indica que el organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas hará las readecuaciones presupuestarias para que sea incluido en el presupuesto del presenta año y en el artículo... Se pidieron estas asignaciones presupuestarias y recibimos una respuesta el día viernes donde se nos indicó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas de que de que no se cuentan con la disponibilidad presupuestaria y financiera para cumplir con lo estipulado en el decreto", expresó Baeza.

Añadió que este miércoles 20 de mayo enviaron nuevamente un oficio al Ministerio de Finanzas para reiterar la solicitud de recursos y también notificaron al Ministerio de la Defensa.

Según las proyecciones del IPM, el beneficio alcanzaría aproximadamente a 6,315 jubilados y pensionados.

El beneficio contempla un aumento de hasta Q1 mil para jubilados y pensionados del IPM. (Foto: Bancada VOS)

La normativa establece una asignación de hasta Q1 mil para quienes reciben pensiones menores a Q7 mil mensuales.

Baeza detalló que, además, 4,878 beneficiarios recibirían ajustes adicionales para acercar sus ingresos al salario mínimo vigente en 2026.

Las declaraciones fueron brindadas este miércoles 20 de mayo durante una citación en el Congreso convocada por el diputado Byron Tejeda.

Soy502 realizó las consultas correspondientes al Ministerio de Finanzas para obtener una postura sobre los señalamientos. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.

¿Cuál es el Decreto 9-2026?

El Decreto 9-2026 fue aprobado el 17 marzo por el Congreso con el objetivo de mejorar los ingresos de jubilados y pensionados del IPM.

Durante la aprobación de la normativa, el diputado Jairo Flores afirmó que la medida buscaba atender una deuda histórica con pensionados que sobrevivían con ingresos muy bajos, incluso de Q400 o Q500 mensuales.

Finanzas informó que no tiene disponibilidad presupuestaria para cumplir el Decreto 9-2026. (Imagen: Archivo/Soy502)

También destacó que se incorporaron cambios a la propuesta original, entre ellos una modificación al artículo 4 que obliga al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar el financiamiento del beneficio.