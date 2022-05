El precio de la gasolina no bajará en lo que resta del año, advierte el MEM

El Ministerio de Energía y Minas estima que los precios de los combustibles podrían continuar en aumento.

En declaración en el programa "A primer Hora" de Emisoras Unidas, Luis Ayala Vargas, viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), lamentó la situación en el alza de los precios de los combustibles y destacó que no desea ser "catastrófico", pero reconoció que no se verá una tendencia a la baja en el costo en lo que resta del año.

"No quiero ser catastrófico, pero no vemos un cambio de tendencia este año. Los milagros pueden existir, pero se van a mantener estos precios sobre los Q40. Consideramos que se van a mantener", expresó Ayala.

Podría aumentar más su precio

Ayala reconoció que el alza de los precios es un problema histórico que no se veía en el país en los últimos 20 años y dijo que para el mes de junio el precio de los combustibles en el país podría representar más alzas.

"Las proyecciones que nos da el mercado internacional es al alza siempre el siguiente mes. No ha cambiado, junio podría tener un incremento", expresó el funcionario.

Este martes 10 de mayo, el país amaneció con una nueva alza a los combustibles que alcanzan máximos históricos con el galón de superior hasta los Q42 en algunos expendios.

"Lo peor es que esto vino para quedarse y quizá veamos que el aumento a los Q40 no sea temporal. Si mañana o esta semana está a Q42 será muy probable, lo que esperamos es que se revierta, que baje", dijo Ayala.

¿Por qué es tan alto el precio?

El Ministerio de Energía y Minas justificó el alza de los precios por una falla en la cadena de refinación de los hidrocarburos. El precio internacional del petróleo se encuentra a la baja. Sin embargo, Estados Unidos, el principal proveedor de combustible de Guatemala, no tiene capacidad para refinar más gasolina y por ello, los precios aumentaron.

"Decir que el precio vino para quedarse está basado en la capacidad de refinación que hoy no es tan alta. El problema no es el petróleo. No es eso, no es el gas natural caro. El conflicto entre Ucrania y Rusia, claro que tiene sus repercusiones. Eso presiona 50 centavos al alza en Guatemala. Sin embargo, el problema real es la refinación en Estados Unidos, ya que esta no se amplía", agregó Ayala.

Además, el viceministro explicó que el diésel es un sustituto del gas natural para la generación eléctrica. “Entonces, en Europa, cuando tienen problemas de abastecimiento de gas natural, especialmente de la zona de Ucrania, pues empiezan a utilizar diésel para generación eléctrica”, agregó.