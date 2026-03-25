Precios del petróleo caen casi 6% luego de que Trump presentara plan de paz a Irán

| Donald Trump revela las exigencias de Estados Unidos a Irán:



1. No a la bomba nuclear.

2. Discreción en los misiles.

3. Paz en Oriente Medio.

4. Sin enriquecimiento.

5. «Queremos el uranio enriquecido»



«Si esto sucede, será un gran comienzo para que Irán se reconstruya». pic.twitter.com/yvOFPcdatw