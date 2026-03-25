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Precios del petróleo caen casi 6% luego de que Trump presentara plan de paz a Irán

  • Por Geber Osorio
24 de marzo de 2026, 19:09
Donald Trump
El Brent del mar del Norte bajó un 5,92% hasta los 98.30 dólares.&nbsp;(Foto ilustrativa: istock)

El Brent del mar del Norte bajó un 5,92% hasta los 98.30 dólares. (Foto ilustrativa: istock)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump propuso el pasado martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista.

EN CONTEXTO: Trump anuncia una pausa contra los ataques a plantas de energía en Irán

El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% este miércoles 24 de marzo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.

Hacia el momento, el Brent del mar del Norte bajaba un 5,92% hasta los 98.30 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,01% hasta situarse en 87.72 dólares.

Trump propuso el pasado martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, luego de volver a asegurar que Teherán y Washington negocian para tratar de poner fin a la guerra.

*Con información de AFP

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