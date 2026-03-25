Precios del petróleo caen casi 6% luego de que Trump presentara plan de paz a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump propuso el pasado martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista.
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El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% este miércoles 24 de marzo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.
Hacia el momento, el Brent del mar del Norte bajaba un 5,92% hasta los 98.30 dólares.
Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,01% hasta situarse en 87.72 dólares.
Trump propuso el pasado martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, luego de volver a asegurar que Teherán y Washington negocian para tratar de poner fin a la guerra.
*Con información de AFP