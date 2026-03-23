Trump anuncia una pausa contra los ataques a plantas de energía en Irán

Los mercados reaccionaron de inmediato a la noticia con un alivio generalizado.
EN CONTEXTO: ¿A la baja? El precio del petróleo cae y las bolsas suben
El presidente Donald Trump afirmó este lunes que Estados Unidos había pospuesto ataques contra las plantas de energía iraníes tras mantener unas "muy buenas" conversaciones con Teherán para "una resolución completa" de la guerra.
Trump ordenó al Departamento de Guerra posponer todos los ataques militares contra plantas de energía e infraestructura iraní por un período de cinco días.
El anuncio generó sorpresa después de un fin de semana de amenazas cruzadas entre ambos bandos. Sin embargo, desde Teherán, varios medios negaron que hubiera conversaciones con el país norteamericano.
"No hay conversaciones entre Teherán y Washington", señaló la agencia de noticias Mehr, que citó a la cancillería iraní. Las declaraciones forman parte de un intento "de reducir los precios de la energía", agregó.
Las palabras de Trump provocaron, en efecto, un desplome de más del 10% en los precios del petróleo y reavivaron las bolsas, que llevan tres semanas oscilando al vaivén del conflicto.
En su red Truth Social, Trump explicó que en los últimos dos días habían mantenido "conversaciones muy buenas y productivas" con Irán para "una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio".
Estas conversaciones "continuarán a lo largo de la semana", afirmó Trump.
A raíz de estos contactos, el presidente ordenó al Pentágono retrasar "cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días".