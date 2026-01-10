¿Se mantiene el precio de los útiles escolares comparado con el año pasado?

Muchos padres de familia ya están alistando todo para el inicio del ciclo escolar. ¿El precio de los útiles se mantiene?
Ante el regreso a clases, muchas familias guatemaltecas se han surtido de los materiales incluidos en la lista de útiles escolares.
La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) realizó un monitoreo de precios de útiles escolares en librerías y mercados del país, y están atentos a verificar posibles denuncias por cobros indebidos en establecimientos educativos.
"La Diaco inició a partir del 2 de enero de este año con la supervisión y vigilancia a ventas de productos escolares en librerías, mercados cantonales y supermercados. Afortunadamente, hemos encontrado diversidad de productos y los precios se mantienen con relación al año pasado", indicó Carlos Vásquez, portavoz de la Diaco.
El funcionario comentó que el monitoreo se lleva a cabo los primeros días de cada año, "hemos visto cómo se activó la dinámica del mercado y cómo los padres de familia han estado adquiriendo estos productos".
Asimismo, Vásquez indicó que la Diaco monitoreará a los centros educativos con el objetivo de evitar abusos.