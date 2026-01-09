El ciclo escolar para el sector privado arranca este lunes 12 de enero

Establecimientos educativos ya están listos para arrancar el nuevo ciclo 2026.
EN CONTEXTO: En esta fecha inician las clases en el sector público este 2026
El ciclo escolar para establecimientos privados, por cooperativa y municipal plan diario inicia este 12 de enero y concluirá el 30 de octubre.
Para el plan fin de semana arranca el 17 y 18 de enero y finalizará el 25 de octubre, según se establece en el Acuerdo Ministerial No. 4818-2025.
Según comenta Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra, para este año, 600 buses escolares fueron aceptados oficialmente para prestar el servicio dentro de la Ciudad de Guatemala.
Establecimientos ya listos
El Mineduc indicó que desde el 2 de enero comenzaron las actividades en dichos centros educativos en donde maestros y personal administrativo preparan las actividades para recibir a los estudiantes.
En el artículo 9 del Acuerdo Ministerial 4818-2025, establece el calendario escolar 2026 para centros educativos privados, por cooperativa y municipales, indican que los directores de cada establecimiento serán los encargados de cumplir con las fechas establecidas en el calendario y deberán rendir cuentas a la supervisión educativa.
Por otro lado, en el sector público las clases iniciarán el 2 de febrero y concluirán el 13 de noviembre de este año, informó el Ministerio de Educación (Mineduc).