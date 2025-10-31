Crime Stoppers Guatemala recibe premio internacional por canal de denuncia anónima

-

Crime Stoppers Guatemala fue distinguido a nivel mundial con el premio "Innovation in Tackling Crime Award", otorgado por Crime Stoppers International (CSI), en reconocimiento a la creación del primer canal de denuncias anónimas por WhatsApp a nivel mundial.

El comunicado menciona que el canal, lanzado en 2024, permite a los ciudadanos reportar delitos de manera rápida, segura y anónima, complementando los canales existentes; la línea 1561 y el sitio web tupista.gt.

(Imagen: Crime Stoppers Guatemala)

¿Cómo funciona?

El sistema utiliza un bot automatizado que guía a los usuarios paso a paso, permitiendo enviar información y evidencia sobre delitos como extorsión, narcotráfico, trata de personas, contrabando, violencia y tráfico de migrantes.

(Foto: Crime Stopper Guatemala)

“ Los ciudadanos que confían en el anonimato para denunciar y al trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil, que convierte esa información en investigaciones y resultados concretos para la seguridad del país. ” Pedro Cruz director de Crime Stoppers Guatemala

Hasta septiembre de 2025, las denuncias recibidas por medios digitales aumentaron un 66% en comparación con el año anterior, y se abrieron 850 casos de investigación únicamente a través del WhatsApp anónimo, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Sobre el premio

El premio Innovation in Tackling Crime Award reconoce proyectos internacionales que aplican tecnología y colaboración comunitaria para prevenir y resolver delitos.

(Foto: PNC)

Esta distinción muestra cómo la combinación de ciudadanía, tecnología y autoridades puede fortalecer la lucha contra el crimen.

El Director General de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, recibió el reconocimiento de parte de CSI.

Los ciudadanos interesados en realizar denuncias anónimas pueden escribir al WhatsApp 37641561 o llamar al 1561.