¡Prepárate! Las altas temperaturas continuarán por más días

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Las máximas temperaturas seguirán en la mayor parte del territorio nacional.

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El ambiente caluroso y las altas temperaturas persistirán esta semana en la mayor parte del territorio nacional, según informó el Insivumeh.

En regiones del norte, oriente y la costa sur, los termómetros podrían alcanzar entre 34 y 38 grados Celsius, mientras que en el altiplano se prevén máximas entre 24 y 30 grados, manteniendo condiciones cálidas y secas que favorecen la propagación de incendios forestales.

En este contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reporta la atención de 796 siniestros en la temporada y recomienda apagar por completo fogatas, así como no abandonarlas para reducir el riesgo de estos eventos, que causan la muerte de animales y la destrucción de su hábitat.

Posibles precipitaciones

A la vez, existe la posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, principalmente en áreas montañosas.

Ante el calor, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol e hidratarse constantemente, recordó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.