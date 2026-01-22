¡Prepárate! El ambiente de este viernes 23 de enero será cálido

Por la noche y madrugada la temperatura bajará drásticamente.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé para este viernes 23 de enero nublados al amanecer, sobre todo en la Franja Transversal del Norte, Caribe y norte de Petén.
Para el resto del territorio se espera un cielo despejado y ambiente cálido durante todo el día.
Por la tarde habrá bruma en Bocacosta y humo en sectores del sur del país.
Nuevamente, el descenso de temperatura será muy marcado por la noche y madrugada.
Autoridades recomiendan abrigarse bien para evitar enfermedades respiratorias.