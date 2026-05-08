¡Prepárate! Así estará el tránsito este fin de semana

Este fin de semana no solo se celebrará el Día de la Madre, también se disputarán dos importantes encuentros deportivos, por lo que el tránsito estará saturado.
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10 de mayo, Día de la Madre, será domingo; sin embargo, desde este viernes 8 comenzarán las actividades y la complicación en el tránsito vehicular.
Además, a esta gran celebración se le une una fiesta deportiva.
El sábado 9, a partir de las 18:00 horas se jugará la final Rojos vs. Mixco en el estadio El Trébol, mientras que el domingo 10 se disputará el Clásico Español.
Por ello, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirmó que serán tres días de celebración, por lo que el aumento del tránsito se centrará principalmente en las zonas 1, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, sobre todo en áreas de restaurantes, lugares de recreación y zonas hoteleras.
Habrá mucha afluencia vehicular sobre las rutas departamentales y entradas a los cementerios.
De igual manera se verán afectadas la calzada Roosevelt, la calzada Aguilar Batres y la calle Martí, por lo que Montejo hace un llamado a la precaución y paciencia en las calles.
Los servicios a domicilio también tendrán alta demanda.
Agentes de tránsito ya activaron operativos de alcoholemia y control de velocidad para evitar accidente.