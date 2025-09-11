¡Quetzaltenango se vistió de fantasía con su desfile de Preprimaria!

-

Quetzaltenango se llenó de magia con el desfile de preprimaria bajo el lema 'Mundo de Fantasía', en donde más de 3 mil niños demostraron su amor por la patria

La ciudad vivió una mañana llena de color y alegría con el desfile de preprimaria, que este año tuvo como tema principal el "Mundo de Fantasía".

Cuentos de hadas y dibujos animados fueron los protagonistas de la actividad, en la que participaron más de 3 mil niños de 20 centros educativos.

Los pequeños mostraron su talento. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El desfile inició en el Parque Benito Juárez y concluyó en la Plaza Japón, un recorrido distinto al de otros años que permitió que más familias pudieran apreciar el esfuerzo de los pequeños.

Los participantes desfilaron caracterizados de personajes icónicos como princesas, superhéroes y criaturas mágicas, acompañados de carrozas decoradas especialmente para la ocasión.

El desfile estuvo lleno de color y de felicidad. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Katia Minera, concejal primero de la Municipalidad de Quetzaltenango, destacó la importancia de esta actividad para fortalecer la convivencia familiar y fomentar la creatividad en los estudiantes.

Los personajes de cuentos fueron aplaudidos. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

"Agradecemos profundamente a los padres de familia y a los docentes por su compromiso y dedicación, ya que gracias a ellos fue posible presentar un desfile lleno de entusiasmo y orden", expresó.

Las escuelas públicas y centros educativos privados participaron en el desfile. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Con esta actividad se continúa la agenda de festejos de la Feria Centroamericana de la Independencia, que este año celebra los 204 años de independencia de Guatemala.