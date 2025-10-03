Pianistas guatemaltecos Yahaira Tubac y Roberto Pérez se presentan en Turquía

-

Yahaira Tubac y Roberto Pérez se presentaron en las ciudades de Ankara y Estambul, en Turquía, interpretando clásicos como Luna de Xelajú.

OTRAS NOTICIAS: Pianista guatemalteca Yahaira Tubac se presenta en Turquía

Los pianistas guatemaltecos mostraron su talento en dos noches llenas de magia en el Festival de la Ruta Cultural de Turquía, una el 28 y otra el 30 de septiembre de 2025.

Además de piezas de autores internacionales como Beethoven y Chopin, no podía faltar composiciones nacionales como Noche de Luna entre Ruinas y el Ferrocarril de Los Altos.

También hubo un homenaje a algunos compositores nacionales como Jorge Sarmientos, Juan de Dios Montenegro, Miguel Sandoval y Juan José Sánchez entre otros.

Luego de las presentaciones individuales, los artistas hicieron un ensamble donde compartieron en el piano.

Acerca de Roberto Pérez

Nació en Chimaltenango y además de músico es investigador. Estudio en la Gnesin Russian Academy of Music de Moscú, donde se graduó de la Licenciatura en Piano (2019-2023), actualmente cursa una Maestría.

Se ha presentado en Latinoamérica y Europa, recibió el primer lugar en el VII Concurso Internacional de Pianistas Acompañantes en San Petersburgo, en abril de 2023.

Yahaira Tubac

Nació en San Juan Sacatepéquez. A los dos años y medio de edad comenzó a estudiar en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil, bajo el método Suziki, iniciando su carrera a los 4 años. En 2016 viajó a la Isla de Pascua, en Chile, donde recibió clases intensivas de piano con Mahani Teave y Ximena Cabello. También fue invitada para la inauguración de la escuela de música y arte Toki Rapa Nuj en Chile.

TE PUEDE GUSTAR: Yahaira Tubac cumple sus 15 años y así lo celebró (fotos)

Compartió escenario con Gaby Moreno y ha hecho recitales individuales en diversos países. En 2022 el actor Will Smith supo de su talento y la invitó a tocar música mientras se encontraba en Guatemala en la grabación de una serie documental.

MIRA: