La presentadora Dayana Bolaños celebra su embarazo

La presentadora Dayana Bolaños emocionó a sus seguidores al anunciar su embarazo.
La integrante del programa de televisión "Auténticas", quien ha tenido apariciones en "Viva la mañana", anunció recientemente que su familia crece.
"Dicen que el tercero viene con manual... ¡ya veremos! Nuestra familia pasa de 4 a 5 y no podríamos estar más emocionados", expresó.
Dayana compartió un tierno ultrasonido en el que se aprecia cómo el bebé se mueve cuando su mamá le habla.
"Estaba muy tranquilo hasta que escuchó mi voz, ¡gordita, gordito!, hola mi amor cómo estás, te amo, te esperamos con mucho cariño", le dice al pequeño que se entusiasma balancéandose de un lugar a otro.
De inmediato compañeras comunicadoras le desearon lo mejor.
