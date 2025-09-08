Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La presentadora Dayana Bolaños celebra su embarazo

  • Por Selene Mejía
08 de septiembre de 2025, 12:25
La presentadora Dayana Bolaños anunció que será mamá por tercera ocasión. (Foto: Oficial)

La presentadora Dayana Bolaños anunció que será mamá por tercera ocasión. (Foto: Oficial)

La presentadora Dayana Bolaños emocionó a sus seguidores al anunciar su embarazo. 

OTRAS NOTICIAS: Loraine Quinto da la bienvenida a su bebé

La integrante del programa de televisión "Auténticas", quien ha tenido apariciones en "Viva la mañana", anunció recientemente que su familia crece.

dayana bolaños presentadora embarazo 1
Foto: Instagram.

"Dicen que el tercero viene con manual... ¡ya veremos! Nuestra familia pasa de 4 a 5 y no podríamos estar más emocionados", expresó. 

Dayana compartió un tierno ultrasonido en el que se aprecia cómo el bebé se mueve cuando su mamá le habla. 

dayana bolaños presentadora embarazo 2
Foto: Instagram.

"Estaba muy tranquilo hasta que escuchó mi voz, ¡gordita, gordito!, hola mi amor cómo estás, te amo, te esperamos con mucho cariño", le dice al pequeño que se entusiasma balancéandose de un lugar a otro. 

De inmediato compañeras comunicadoras le desearon lo mejor. 

dayana bolaños presentadora embarazo 3

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar