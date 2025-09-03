Loraine Quinto da la bienvenida a su bebé

Loriane Quinto ya tiene en sus brazos a su primer bebé Bastián y lo celebró con hermosas fotografías en sus redes sociales.
La conductora de televisión y ex reina de belleza anunció con emoción el nacimiento de su pequeño.
"Bienvenido mi amor: Bastian Rossbach Quinto. Te esperábamos desde hace mucho", escribió en un post donde está en la sala de parto junto a su esposo Franz Rossbach.
Loraine también compartió imágenes de su niño mientras duerme expresando todo en una frase: "no hay palabras".
La guatemalteca está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida y desea vivir esta etapa al máximo.
Personalidades guatemaltecas le desearon lo mejor en la crianza y esperan vivir junto a ella los momentos más hermosos.
