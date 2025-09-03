Versión Impresa
Loraine Quinto da la bienvenida a su bebé

  • Por Selene Mejía
03 de septiembre de 2025, 17:20
Loraine Quinto tiene en sus brazos a su bebé. (Foto: Instagram)

Loraine Quinto tiene en sus brazos a su bebé. (Foto: Instagram)

Loriane Quinto ya tiene en sus brazos a su primer bebé Bastián y lo celebró con hermosas fotografías en sus redes sociales. 

La conductora de televisión y ex reina de belleza anunció con emoción el nacimiento de su pequeño. 

"Bienvenido mi amor: Bastian Rossbach Quinto. Te esperábamos desde hace mucho", escribió en un post donde está en la sala de parto junto a su esposo Franz Rossbach.

loraine quinto bienbenida bebé 6
Instagram.

Loraine también compartió imágenes de su niño mientras duerme expresando todo en una frase: "no hay palabras". 

La guatemalteca está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida y desea vivir esta etapa al máximo. 

Personalidades guatemaltecas le desearon lo mejor en la crianza y esperan vivir junto a ella los momentos más hermosos. 

loraine quinto bienbenida bebé 3
Instagram.

loraine quinto bienbenida bebé 2
Instagram.

loraine quinto bienbenida bebé 4
Foto: Instagram.

loraine quinto bienbenida bebé 5
Instagram.

