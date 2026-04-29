Presentan amparo por falta de reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica

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La acción se basa en que la SIT no ha cumplido con emitir el reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica dentro del plazo de ley.

Una acción de amparo fue presentada contra la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) por la falta de emisión del reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica.

La ley establece que los usuarios de telefonía tienen el derecho de conservar su número al cambiar de proveedor. Sin embargo, este beneficio no se ha efectuado pues la SIT, hasta el momento, no ha cumplido con emitir la normativa de implementación dentro del plazo legal, estimado para enero de este 2026.

La falt del reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica mantiene sin aplicación un derecho aprobado por el Congreso en noviembre de 2025. (Imagen: captura de pantalla)

El amparo sostiene que esta omisión genera un incumplimiento de la ley y afecta directamente a los usuarios, quienes no pueden ejercer este derecho. Asimismo, advierte que la falta de regulación provoca incertidumbre jurídica y limita la competencia en el sector de telecomunicaciones.

También indica que la ausencia del reglamento impacta derechos constitucionales como la seguridad jurídica, la libertad de comercio y la protección al consumidor, al impedir que el mercado opere bajo condiciones claras y equitativas.

El amparo indica que esta omisión impide a los usuarios conservar su número al cambiar de operador. (Imagen: captura de pantalla)

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En ese sentido, se solicita que un tribunal otorgue protección provisional y ordene a la SIT emitir el reglamento en un plazo determinado, para garantizar la aplicación efectiva de la ley y restituir los derechos de los usuarios.

El recurso busca que un tribunal ordene a la SIT emitir el reglamento en un plazo definido. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El recurso fue interpuesto por el diputado Felipe Barrera, ponente de la ley, quien señala que aunque fue aprobada y entró en vigencia, su implementación ha quedado estancada debido a la ausencia del reglamento que debe establecer los procedimientos técnicos y administrativos para su funcionamiento.

Ley de Portabilidad Numérica

En noviembre del 2025 el Congreso aprobó esta ley con el objetivo de permitir que los usuarios de telefonía puedan conservar su número al cambiar de operador. Sin embargo, para que esta norma funcione, es necesario implementar un reglamento que defina los procedimientos, condiciones técnicas y plazos.