Postuladora de Fiscal: presentan amparo para suspender evaluación de aspirantes

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En una nueva acción de amparo, solicitan la suspensión de la evaluación de expedientes y retrotraer el proceso para recalificar a aquellos aspirantes que computaron años de ejercicio en la judicatura.

Una nueva acción de amparo fue planteada contra la Comisión de Postulación para Fiscal General, la cual busca frenar la calificación de aspirantes a fiscal y retrotraer el proceso para recalificar a quienes computaron años en el ejercicio del cargo de juez.

Esta acción fue presentada por el abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien también pide que se aperciba a la postuladora para que ningún participante que no acredite el ejercicio liberal de la profesión de abogado por más de diez años o el desempeño durante un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones sea incluido en la nómina final de seis candidatos.

Evaluación

Hasta el momento, la Comisión en pleno ha examinado a 44 aspirantes que continúan en el proceso de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

De acuerdo con las ponderaciones registradas, la nota máxima de 92.33 puntos corresponde a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, seguida del postulante César Augusto Ávila Aparicio, quien registra 92.13 puntos.

De esta cuenta, la tercera posición, con 90.86 puntos, le corresponde a Brenda Dery Muñoz Sánchez, quien en 2018 integró la nómina de candidatos a fiscal general presentada al entonces presidente de la República, Jimmy Morales.

Entre los restantes aspirantes que han superado la línea de corte de 75 puntos sobresalen Gabriel Estuardo García Luna, Henry Alejandro Elías Wilson, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, José Manuel Quinto y Walter Paulino Jiménez Texaj.