¿Hay alianza o acuerdos entre el Barrio 18 y Mara Salvatrucha?

-

El fin de semana, el Barrio 18 realizó motines en tres cárceles del país de manera simultánea. Un día después, tras ser sometidos al orden, ejecutaron ataques en contra de la PNC.

En el Sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, en Fraijanes II y en Renovación I, están recluidos pandilleros del Barrio 18. En el caso de Renovación I, también hay integrantes de la Mara Salvatrucha y de los llamados Paisas.

En los motines, poco se escuchó de la Mara Salvatrucha, mientras que en Renovación I, los privados de libertad tomaron el control por varias horas y estuvieron sueltos. Sin reportarse ataques entre ellos.

En esa cárcel está recluido Aldo Dupie Ocho, alias "El Lobo", máximo líder del Barrio 18 y Jorge Yair L., alias "Diabólico", líder de la Mara Salvatrucha, dos estructuras que históricamente han sido rivales.

Pandilleros del Barrio 18 quemaron el área administrativa de Renovación I. (Foto: redes sociales)

Aunque pareciera que actuaron en alianza o acuerdo, esto no fue así, según la información y análisis de personas con conocimiento en el tema.

El subcomisario Froilán Cuxum, jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), aseguró que solo el Barrio 18 es el que generó la violencia del fin de semana, tanto en las cárceles como en las calles. Mientras la MS no participó.

Esto coincide con la información que obtuvo Luis José Bolaños, experto en seguridad y exdirector del Sistema Penitenciario. "Lo que hizo la Mara Salvatrucha durante el motín en Renovación I fue resguardarse", dijo.

Según se informó, los integrantes de la Salvatrucha, se quedaron en el área que tienen asignada en Renovación I, no se unieron al motín ni tampoco atacaron a rivales. Solo se quedaron en el interior del cuarto, pero estaban protegidos porque tenían armas de fuego y una granada en su poder, las cuales fueron incautadas cuando las autoridades retomaron el control del penal.

En el caso del Barrio 18, y algunos paisas, se amotinaron, hicieron destrozos en el interior de la cárcel y quemaron el área administrativa, que es la zona que tiene lámina.

"No quemaron toda la cárcel porque el área de los privados de libertad es de concreto y no de lámina", recordó Bolaños.

Integrantes de la MS en Renovación I. (Foto: Mingob)

Los ataques a PNC

Respecto a los ataques cometidos en contra de la PNC, están atribuidos únicamente al Barrio 18.

Aunque la Policía Nacional Civil ha reportado que la captura de algunos Salvatruchas es por flagrancia, una fuente policial aseguró que en algunos casos, la MS podría aprovechar la situación para cometer hechos violentos y que estos sean atribuidos al B18, por lo tanto, se debe mantener una vigilancia a las pandillas.

Otro elemento en el cual se basan para afirmar que no hay una alianza entre los dos grupos, son los ataques armados en donde la Salvatrucha ha atacado al B18 y viceversa.