Presentan iniciativa para desaparecer la SAAS y redirigir recursos públicos

-

La iniciativa propone eliminar a la SAAS y la Guardia Presidencial así como redirigir fondos a programas de salud, educación y nutrición.

TE PUEDE INTERESAR: Giammattei ofrece nuevos edificios públicos y cerrar la SAAS

Este lunes 11 de mayo se presentó en el Congreso la iniciativa de ley 6772, que pretende suprimir la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), así como la Guardia Presidencial y la del Palacio Nacional.

Esta iniciativa busca completar la liquidación de la SAAS en un plazo de un año; cierre que podría representar un ahorro aproximado de Q200 millones para el Estado.

La propuesta analiza eliminar gastos y privilegios señalados dentro de la SAAS. (Imagen: captura de pantalla)

La iniciativa 6772 plantea derogar el Decreto 50-2003 y trasladar la seguridad del binomio presidencial a la Dirección de Protección de Personalidades de la Policía Nacional Civil (PNC), bajo análisis de riesgo y criterios técnicos

A su vez, la propuesta pretende suprimir privilegios y reorientar los recursos públicos hacia programas de salud, nutrición y educación.

Cuestionamientos

El diputado José Chic, ponente de la iniciativa, mencionó que en distintos gobiernos se registraron cuestionamientos sobre el manejo de fondos dentro de la institución, así como investigaciones pendientes contra exfuncionarios vinculados a la entidad.

También mencionó que la SAAS se ha desnaturalizado y señaló presuntos abusos relacionados con gastos personales, uso de combustible, vehículos oficiales y otros recursos públicos.

Liquidación de la SAAS podría completarse en un plazo de un año. (Imagen: captura de pantalla)

"El gobierno de Jimmy Morales, muchos de los gastos iban en comisiones personales, desde los lentes hasta los cortes de carne finos. También en el gobierno de Alejandro Giammattei, gente que no era ni funcionario, no era ni familiar de él, hacía uso de combustible, de agentes de las SAAS y vehículos. De hecho, todavía hay pendientes de que se resuelva una solicitud de retiro de antejuicio a un exsecretario de la SAAS bajo investigación por este tipo de hechos", expresó.

Chic sostuvo que esos recursos podrían utilizarse para el remozamiento de escuelas, equipamiento de centros de salud y otros programas sociales prioritarios.

El expresidente Alejandro Giammattei prometió durante su campaña eliminar la SAAS en el 2020. (Foto: Archivo/Soy502)

Despilfarro

La discusión sobre la desaparición de la SAAS viene desde el año 2020, cuando el entonces presidente Giammattei también impulsó una iniciativa para eliminar la entidad.

La iniciativa 5694 fue conocida en el pleno el 30 de enero de ese año. Sin embargo, la propuesta no avanzó dentro del proceso legislativo.

En ese momento, Giammattei calificó a la SAAS como una institución de despilfarro mencionando que la eliminación de la entidad dependía de la aprobación del Congreso.