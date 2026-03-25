Fomentan el reciclaje responsable con el lanzamiento de “Puntos EPA”

Con el objetivo de promover una cultura de consumo responsable, EPA anunció la instalación de "Puntos EPA" en cada una de sus tiendas, en alianza con Reciclemos.GT, los cuales están diseñados para que los guatemaltecos puedan llevar sus materiales reciclables.
La iniciativa busca educar y generar un cambio de hábitos, para reducir la cantidad de desechos que llegan a los vertederos, así como contribuir con la conservación de recursos naturales y la reducción de la contaminación.
Los Puntos EPA, están diseñados para recibir distintos tipos de materiales, los clientes pueden organizarlos por categorías para facilitar su correcta disposición. Es importante que todos sean entregados limpios, secos y en bolsa, de ser posible separados, ya que esto permite optimizar su proceso de reciclaje.