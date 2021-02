Ramiro Rocca, goleador de Municipal en el torneo Apertura 2020, fue presentado como el nuevo jugador del Real España, de Honduras. EN CONTEXTO: Así se vivió el sismo de 7.1 grados en la costa de Japón (video)

Rocca anotó 20 goles en el Torneo Apertura 2020, pero en la fase final no fue el artillero que los Rojos necesitaban para obtener su título 32.

Este 12 de febrero, el delantero argentino fue anunciado en Honduras, donde le dio una entrevista al medio La Prensa.

El delantero dijo sentirse contento de estar en una institución tan grande y con las expectativas de poner de nuevo al Real España donde se merece y poner todo el esfuerzo dentro de la cancha.

Rocca aseguró que su contratación se cerró tras la final de Municipal ante Guastatoya. “La Propuesta del Real España siempre fue algo que me sedujo, pero se dio cuando terminó el campeonato”, señaló.

Atrás se quedó el club Rojo

Acerca de su salida de los Rojos, el argentino dijo: “Hablé con la gente de allá, lo de Municipal lo dejé atrás. La verdad que he vivido cosas muy lindas en el club, he llegado a batir un récord que hacía 20 años que no se lograba. Entiendo la molestia de la gente porque se va el que había hecho las cosas muy bien, pero bueno, se dieron así", agregó.

Además, Rocca afirmó: "yo traté de hace rol mejor dentro de la cancha, hice un gol en la final, pero no jugaba solo. Ya lo que hice con Municipal, dejarlo atrás y tengo una muy buena intención de hacer bien las cosas en Real España. Vamos por eso camino” comentó.

El delantero anotó 27 goles con la camisola de Municipal, en 33 encuentros.