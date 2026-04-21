"Pregunta por sus padres": abuela de menor herido en ataque armado se pronuncia

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Su hija falleció en el ataque armado, junto a su esposo.

EN CONTEXTO: La pareja que murió tras ataque armado en cevichería de zona 6

Un ataque armado registrado en una cevichería de la zona 6, acabó con la vida de seis personas y dejó a otras dos heridas.

Entre las víctimas mortales están los esposos Kimberly Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz, quienes eran originarios del cantón Buena Vista, Ixhuatán, Santa Rosa.

El cuerpo de Kimberly quedó tendido en el lugar, mientras que Domingo fue trasladado de emergencia al hospital donde finalmente falleció.

El menor de 5 años, hijo de la pareja, resultó herido.

De acuerdo al Hospital General San Juan de Dios, el menor se encuentra en recuperación y observación.

David Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC), aseguró que se le está dando seguimiento a la masacre, la cual pudo tratarse de un ataque directo por la disputa de territorio.

Habla madre de Kimberly

La abuela del menor y madre de Kimberly rompió el silencio y desde la morgue habló sobre la tragedia.

"Le hice como tres o cuatro llamadas a mi hija y no respondió, luego llamé al esposo pero tampoco respondió", aseguró.

Asimismo, afirmó que el menor está estable y que ya lo pidió, pues el pequeño ya está preguntando por sus padres.

"El cuerpo del esposo de mi hija ya lo entregaron, el de mi hija aún no. Los vamos a velar juntos mañana en la noche", expresó.

Mira aquí el video: