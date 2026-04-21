Rafael Márquez asumirá como técnico de México rumbo al Mundial 2030

El exdefensa Rafael Márquez asumirá como director técnico de la selección de México al finalizar el Mundial, anunció el lunes el director de selecciones nacionales, Duilio Davino.
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El "Kaiser", exjugador del Barcelona y Mónaco, disputó cinco Copas del Mundo con el Tri (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018). Actualmente es auxiliar técnico desde la llegada de Javier Aguirre en agosto de 2024, cargo que mantendrá hasta la cita mundialista, que inicia el 11 de junio.
Su principal reto será encaminar al equipo rumbo al Mundial de 2030. Davino destacó que Márquez, de 47 años, mantiene el liderazgo que lo caracterizó como futbolista, etapa que se extendió de 1996 a 2018.
Con 147 partidos, es el cuarto jugador con más apariciones en la historia de la selección mexicana.
Formación como entrenador
Inició su carrera en los banquillos en España con la Real Sociedad Deportiva Alcalá (2020-2021). Luego dirigió al Barcelona Atletic entre 2022 y 2024.
El histórico capitán mexicano completó su formación como técnico en la Real Federación Española de Futbol.