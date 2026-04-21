Esto es lo que se sabe del ataque a una cevichería en la zona 6

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El ataque armado en una cevichería fue perpetrado por dos sujetos. En el lugar fallecieron cinco personas y una más en camino al hospital. Entre los heridos está un niño de 5 años.

Seis personas fallecieron en un ataque armado registrado en la Cevichería Viña del Mar, ubicada en la 18 avenida 9-26 de la zona 6 capitalina.

Según el reporte de las autoridades, el hecho de violencia se registró a las 15:45 horas del 20 de abril.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida, se encargó de procesar la escena del crimen, localizando indicios balísticos y biológicos.

La información preliminar que tiene la Fiscalía, es que cuatro hombres armados llegaron a la cevichería, dos de ellos ingresaron y sin decir nada empezaron a disparar en contra de las víctimas.

Una fuente en el MP señaló que el ataque estaría relacionado con pandillas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

La hipótesis

Por su parte, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) coinciden con el MP en que se trató de una disputa entre pandillas.

"Esto está vinculado a la disputa de territorios por estructuras terroristas de las maras", dijo un investigador que pidió el anonimato.

Además, la PNC ha identificado a las víctimas y al menos tres de ellas integraba una pandilla.

"Los rivales de la pandilla contraria fueron los que llegaron a atacar, siempre por la disputa de territorio, por el tema de narcomenudeo", agregó.

Debido a lo anterior, creen que el ataque armado, iiba dirigido a estos presuntos pandilleros.

6 personas fallecieron en el ataque armado. (Foto: BV)

El video

En redes sociales circuló el video del ataque armado. En este se observa cómo los dos hombres, con gorra, mascarilla y una vestimenta similar, ingresan y disparan primero en contra de un hombre sentado en la mesa de la entrada, al lado izquierdo.

Posteriormente disparan en varias ocasiones en contra de dos personas que estaban en la mesa de al lado.

Las personas que estaban consumiendo en el lugar salen corriendo, pero los atacantes se adentran más en el recinto para rematar a otro hombre, quien se encontraba en e lugar con su esposa e hijo.

Luego, salen huyendo del lugar.