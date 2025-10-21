Presidente insta a continuar con la revolución democrática iniciada en 1944

-

Arévalo resaltó que el país atraviesa un momento decisivo que requiere unidad, participación y visión de futuro.

En el marco de la conmemoración de los 81 años de la Revolución de Octubre de 1944, el presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje a la nación en el cual invitó a los guatemaltecos a reflexionar sobre un "momento crucial" de la historia nacional y el impulso con el que han forjado "el presente y el futuro" en la plaza que ha sido escenario de diversas batallas por la dignidad.

Arévalo recordó que en la madrugada del 20 de octubre de 1944 las familias guatemaltecas enfrentaron crisis y desafíos y sentaron las bases de un futuro de dignidad, libertad, prosperidad e independencia.

"Nuestra historia es una historia de resistencia, de resiliencia, renacimiento y de esperanza, sin embargo, debemos reconocer que en esta historia también ha habido estancamientos, ocho décadas después, no hemos logrado avanzar suficientemente hacia ese futuro de libertad, bienestar y justicia", expresó el gobernante.

Asimismo, el mandatario destacó que el carácter popular, democrático y democratizador de la revolución permanece vigente. Resaltó que entre las conquistas se encontraba la dignidad de los trabajadores urbanos, la dignidad de los campesinos y pueblos indígenas y la posibilidad de votar por primera vez en dos elecciones libres, como muestras del cambio social alcanzado.

(Imagen: captura de pantalla)

Durante su discurso, afirmó que "el edificio que construyó la revolución de octubre sigue en pie" y puntualizó que la historia de Guatemala es la de un pueblo que, pese a la tradición autoritaria, "no se acostumbró y no se conforma a vivir rodeado de sombras".

Asimismo, subrayó que la lucha por la democracia es continua y que la revolución no fue solo "un momento especial", sino "un proceso" que exige participación activa.

El presidente Arévalo también hizo un llamado a enfrentar los desafíos contemporáneos al advertir que los enemigos de la libertad, la democracia y la justicia social.

En ese sentido, dijo que defender la democracia "desde cualquier espacio" es un reto de esta generación para que las siguientes reconozcan el esfuerzo realizado.

Por último, Arévalo anunció que el gobierno trabaja para invertir en las personas más necesitadas, reconstruir escuelas, ampliar la oferta de capacitación técnica, facilitar el emprendimiento, proteger el medio ambiente y usar los recursos públicos con responsabilidad.

"El gobierno usa con responsabilidad los recursos que el pueblo contribuye y los convierte en equidad, en solidaridad, en dignidad, en desarrollo", puntuaizó el gobernante.