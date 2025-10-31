Presidente Arévalo presenta querella en contra de fiscal Rafael Curruchiche

-

El presidente Bernardo Arévalo presentó este viernes 31 de octubre una querella en contra del fiscal Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche.

Te interesa: Unión Europea aplaude resolución de la CC

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) confirmó que el presidente Bernardo Arévalo presentó accionó en contra del fiscal.

"En su calidad de ciudadano guatemalteco, el presidente Bernardo Arévalo presentó una querella en contra del fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Rafael Curruchiche", precisó la Secretaría mediante un mensaje oficial.

La SCSP detalló que la querella fue presentada ante el Juzgado de Paz de Turno Penal de la Torre de Tribunales con el fin que se inicie el proceso penal correspondiente.

El presidente señala a Curruchiche de cometer los delitos de "abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de la justicia y tráfico de influencias".

LEA MÁS: Presidente presentará querella en contra fiscal Rafael Curruchiche

Esta acción fue anunciada por el gobernante, al igual que las acciones legales en contra del juez Fredy Orellana.

¿Qué es una querella?

Una querella es una petición legal formal a través del cual una persona comunica a un órgano judicial, ya sea un juez o tribunal, la existencia de unos hechos que consideran delictivos.

Al mismo tiempo, expresa su voluntad de ejercer la acción penal y constituirse como parte acusadora dentro del proceso judicial que solicita que se inicie.

Rafael Curruchiche es el jefe de la Feci del Ministerio Público (MP), su rol lo ha colocado en el centro de investigaciones de alto impacto en Guatemala y ha sido una figura clave en la confrontación con el oficialismo.