Presidente presentará querella en contra fiscal Rafael Curruchiche

-

Arévalo también desestimó la solicitud de retiro de inmunidad que fue presentado el miércoles.

OTRAS NOTAS: Ejecutivo anuncia acciones administrativas y legales contra juez Orellana

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que personalmente colocará una querella penal en contra del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Rafael Curruchiche, por considerar que incurrió en varios delitos desde su cargo.

La información surgió durante la conferencia de prensa La Ronda. "En términos de las acciones, entre hoy —jueves— y mañana —viernes— estaré presentando yo, personalmente, una querella contra el fiscal Corruchiche", declaró el mandatario.

Rafael Curruchiche es el titualr de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. (Foto: Archivo / Soy502)

Según el gobernante, el fiscal habría cometido varios delitos en el ejercicio de sus funciones entre ellos "infracción de privilegios, obstaculización de la justicia, tráfico de influencias, revelación de secretos", entre otros.

Arévalo también restó importancia a la solicitud de retiro de antejuicio presentada ayer en su contra, por el caso de los 20 reos de alta peligrosidad fugados de la cárcel Fraijanes II.

"Este nuevo antejuicio que han solicitado, es una ridiculez, es un caso ridículo más. Es un ejemplo perfecto del tipo de medidas espurias que constituyen este tipo de intentos de desestabilización del poder por medio de la acción judicial", aseveró el presidente.

LEA MÁS: Gobierno demerita solicitud de retiro de antejuicio planteada por el MP

Una querella es un documento legal formal a través del cual una persona comunica a un órgano judicial, ya sea un juez o tribunal, la existencia de unos hechos que consideran delictivos.

Al mismo tiempo expresa su voluntad de ejercer la acción penal y constituirse como parte acusadora dentro del proceso judicial que solicita que se inicie.

Rafael Curruchiche es el jefe de la FECI del Ministerio Público (MP), su rol lo ha colocado en el centro de investigaciones de alto impacto en Guatemala y ha sido una figura clave en la confrontación con el oficialismo.

El Ejecutivo también restó importancia a la solicitud de retiro de inmunidad que promueve el MP por el caso de los 20 reos fugados de Fraijanes II. (Foto: SCSP / Soy502)

La acción del presidente Arévalo escala la tensión con el MP, liderado por Consuelo Porras. La FECI de Curruchiche promovió acciones que buscaron anular el partido Movimiento Semilla y los resultados de las elecciones generales de 2023.

Curruchiche ha sido previamente denunciado por diputados ante el MP por delitos como desobediencia y usurpación. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. lo incluyó en la Lista Engel por actos de corrupción y antidemocráticos.