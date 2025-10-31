Unión Europea aplaude resolución de la CC

-

La Unión Europea emitió un comunicado en el que celebra la resolución de la CC respecto a la última decisión del juez Fredy Orellana.

Te interesa: Colegio de Abogados denuncia al juez Fredy Orellana

"La Unión Europea (UE) celebra la resolución del Tribunal Constitucional del 29 de octubre que revoca la anulación del partido político Movimiento Semilla, al tiempo que confirma la validez y legalidad de los resultados de las elecciones de 2023", así inició el comunicado que emitió la Unión Europea.

En el pronunciamiento, la UE menciona que observa con preocupación los "continuos intentos de socavar el orden democrático y el Estado de derecho en Guatemala", y menciona que estas han sido promovidas por el Ministerio Público y por miembros del poder Judicial.

"La UE ha manifestado repetidamente su preocupación por la persistente instrumentalización del sistema judicial en Guatemala y la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades democráticamente elegidas, líderes indígenas, la sociedad civil, los medios de comunicación y los operadores judiciales", se lee en el comunicado.

Además, recuerdan que el Consejo de la UE ha impuesto medidas restrictivas a ocho personas y una entidad por acciones que consideran, socavan la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

"Estas sanciones selectivas tienen como objetivo responsabilizar y afectar a quienes participan en acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala, les brindan apoyo o se benefician de ellas", continúa.

Por último, recalca que la UE continuará siendo un socio para los sectores de la sociedad guatemalteca que están comprometidos con la promoción de la democracia.

"Continuaremos siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos, en particular de cara a los próximos nombramientos de las autoridades judiciales y electorales en 2026, que representan una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones democráticas", finaliza el pronunciamiento.

(Foto: UE)

La resolución de la CC

Ante las acciones planteadas en contra de la resolución del juez Fredy Orellana, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron declarar con lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución, de la sentencia que emitió la misma el 14 de diciembre de 2023.

Con esta resolución, la CC dejó, sin efecto, las resoluciones que emitió Orellana, en la que pedía al TSE se anulara todo lo actuado en referencia al Movimiento Semilla.

"Deje sin efecto toda resolución asumida en audiencia oral celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, dentro de la carpeta judicial identificada cero un mil setenta y nueve – dos mil veintitrés – cero cero doscientos treinta y uno (01079-2023-00231) por el Juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, especialmente lo concerniente a la "nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla"; y b) los oficios de veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, dirigidos a la Dirección de Asuntos jurídicos del Congreso de la República de Guatemala y a la Dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, (respectivamente) por medio de los cuales, el referido Juzgador hace de conocimiento de la realización de la audiencia oral referida en el inciso que precede, así como decisorias que en ellos comunica", se lee en la resolución.

Además, en la resolución, la CC señala: "Previene a toda autoridad que, de conformidad con los principios de Supremacía Constitucional y de legalidad, y con el fundamento de que todo organismo del Estado está sometido a la Constitución y a la Ley en el ejercicio de sus funciones, tomen las medidas necesarias y por medio de los mecanismos idóneos para hacer cumplir lo dispuesto por este Tribunal".

La CC también emite una advertencia al juez Orellana.

"Advierte al Juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, para que en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones Constitucionales, o legales en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado, ello tomando en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son inalterables", se lee en el documento.