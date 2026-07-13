Presidente Arévalo se pronuncia por fallecimiento de Nidia Bautista

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Gobernante anuncia fortalecimiento de controles de alcoholemia.

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este lunes sobre la muerte de Nidia Renata Bautista García, quien falleció tras permanecer dos semanas hospitalizada luego de haber sido arrollada y arrastrada por un conductor señalado de manejar en estado de ebriedad en la zona 18 capitalina.

El mandatario aseguró que su Gobierno buscará fortalecer los controles de alcoholemia para prevenir tragedias similares.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el gobernante expresó sus condolencias a la familia de la víctima y calificó el hecho como una tragedia derivada de una conducta irresponsable.

"Ninguna familia en Guatemala debería sufrir de esta manera el resultado de la imprudencia que comete una persona que, estando en condiciones de ebriedad, agarra el volante de un auto y se tira a las calles. Eso es sencillamente inconcebible", afirmó Arévalo.

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció por el caso Nidia Bautista. (Foto: DCA / Soy502)

Al ser consultado sobre la posibilidad de endurecer las sanciones para conductores bajo efectos del alcohol, el presidente consideró que el principal desafío no radica en modificar la legislación, sino en garantizar su aplicación.

"Me da la impresión de que no es un problema de que las sanciones sean débiles. Creo que lo que tenemos que fortalecer es, primero, los controles y, efectivamente, que haya mayor regularidad en los controles de alcoholemia y que estos deriven en las sanciones adecuadas", señaló el mandatario

Agregó que, una vez ocurrido un hecho de esta naturaleza, corresponde al Ministerio Público ejercer una acusación sólida y a los tribunales resolver el caso conforme a la ley.

"Es un problema de implementación de la ley. De nuestra parte, nosotros vamos a ver cómo fortalecer estos controles de alcoholemia que, efectivamente, son necesarios", puntualizó el gobernante.

El caso Nidia Bautista

Bautista García falleció el 12 de julio luego de permanecer hospitalizada desde el 28 de junio, cuando fue atropellada junto a su pareja mientras ambos se desplazaban en motocicleta en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 capitalina.

Según el relato de su acompañante el vehículo los impactó por la parte trasera y continuó su marcha, arrastrando a Bautista varios metros.

La víctima sufrió múltiples lesiones, quemaduras por fricción y la amputación de su brazo derecho y permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

Por este caso, el conductor Jorge David Rodas fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva.