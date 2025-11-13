La reacción de la cancillería por la reunión de Jimmy Morales en Pakistán

-

El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, figuró en redes sociales recientemente en una conversación con autoridades de Pakistán. La presencia del exmandatario generó duda sobre su rol con las relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Guatemala mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) se desvinculó de las actividades que el expresidente Jimmy Morales lleva a cabo en Pakistán debido a que recientemente trascendió que se reunió con el presidente pakistaní donde habría discutido temas de interés para ambos países.

El pasado 12 de noviembre, la cuenta oficial de "X" de la Oficina del Presidente de la República Islámica de Pakistán (@PresOfPakistan) publicó un video donde señala que el gobernante de ese país Asif Ali Zardari mantuvo una reunión con el exmandatario guatemalteco Jimmy Morales.

Junto al video, que dura 24 segundos, se publicó un mensaje en el que menciona que Jimmy Morales y el presidente Asif Ali Zardari discutieron sobre la ampliación de la cooperación en comercio, inversión e intercambios entre pueblos.

El mensaje también señala que tanto Morales como el mandatario pakistaní coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo parlamentario y multilateral entre ambos países.

Cancillería se desvincula de Morales

Soy502 consultó con el Minex para saber si el exmandatario fue contratado por la Cancillería o sí se le había delegado alguna responsabilidad para poder discutir y llegar a acuerdos con las autoridades de Pakistán, situación que el Ministerio negó.

La Cancillería precisó que "de acuerdo con sus funciones y mandato, tiene competencia, da seguimiento y acompañamiento a los funcionarios que forman parte de la administración de turno".

Agregó que "en el caso de un expresidente, al no ocupar un cargo público, actúa en calidad de ciudadano particular y, como cualquier otro guatemalteco, puede solicitar reuniones o participar en actividades con representantes de otros países en nombre de empresas u organizaciones privadas".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene conocimiento sobre la entidad que el expresidente representa actualmente y está desvinculado de las gestiones o actividades que esté realizando", puntualizó el Minex en su comunicación.

El expresidente Jimmy Morales ha mantenido un perfil activo en foros internacionales tras concluir su mandato, una constante que a menudo genera preguntas sobre la representación oficial de Guatemala.

La Cancillería enfatiza que solo da seguimiento a funcionarios y que las actividades de Morales, como la reunión en Pakistán, se entienden como gestiones privadas en nombre de empresas u organizaciones.