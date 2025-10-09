Versión Impresa
Arévalo participó en el Foro Global Gateway en Bélgica

  • Con información de Reychel Méndez
09 de octubre de 2025, 13:20
El presidente Arévalo durante su participación en el Foro Gateway en Bruselas, Bélgica (Foto: SCSPR/Soy502)

Bernardo Arévalo fue participante en el primero de dos días del Global Gateway Forum.

Durante su participación en el Global Gateway Forum, el presidente Bernardo Arévalo resaltó que es una valiosa oportunidad para comprometerse con el avance del multilateralismo y el fortalecimiento del orden internacional basado en reglas y renovar lazos de cooperación con socios internacionales.

Asimismo, expuso que se busca consolidar alianzas que generen impactos tangibles en las comunidades.

Presencia del presidente de Guatemala en la segunda edición del Global Gateway Forum (Foto: SCSPR/Soy502)
Además, mencionó que Guatemala busca puentes que acerquen a reducir problemáticas como el crimen organizado, migración irregular y cambio climático, que fortalecerán el desarrollo sostenible que sea parte de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

