Presidente Bernardo Arévalo vetaría el Decreto 9-2025, dice ministra de Ambiente

La jefa del MARN, Patricia Orantes, habló sobre la postura del Ejecutivo sobre las reformas aplicadas recientemente a la Ley de Medio Ambiente.

"El presidente (Bernardo Arévalo) está totalmente convencido de que esa ley hay que vetarla", dijo la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, sobre el Decreto 9-2025, que exonera del estudio de impacto ambiental a iglesias evangélicas, colegios y ventas de la economía informal, entre otras.

La funcionaria se refirió al tema después de una reunión en el Congreso, y remarcó que la norma, "favorece la impunidad ambiental, relaja todos los estándares ambientales y deja al país en una situación de irrespeto y vergüenza frente al resto de países".

Tal como lo manifestó hace una semana, cuando se aprobó el Decreto, Orantes aseguró que las reformas aplicadas a la Ley para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente son inconstitucionales, y reiteró que recomendará el veto presidencial, para que estas no cobren vigencia.

La normativa en mención se aprobó el pasado 30 de septiembre, con el voto favorable de 83 diputados, y desde entonces se generaron reacciones negativas, tanto dentro como fuera del parlamento.

Esta es la modificación que ha provocado más rechazo:

Fuente: Decreto 9-2025

Aún no hay objeciones

La diputada Karina Paz fue de las principales críticas al Decreto 9-2025 y, de hecho, anunció medidas legales y objeciones para impedir que la norma continúe en el proceso para cobrar vida legal.

Sin embargo, según los registros del Congreso, hasta el momento, no se ha presentado ningún reparo. Lo que sí planteó Paz fue un amparo, que está pendiente de ser resuelto.

Si culmina el plazo para las objeciones y no se presenta ninguna, la normativa sería remitida al Ejecutivo y la decisión sobre el veto o sanción quedaría en manos de Arévalo.